İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İNESMEK) Ekim ayında başlayan eğitim öğretim döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte sergiler başladı.

Geçtiğimiz hafta karma yağlı boya kursunun sergisinin gerçekleştirilmesinin ardından, bugün de eğitmen Elif Serbest nezaretinde devam eden resim kursunda 60 kursiyerin hazırladığı tabloları, düzenlenen sergiyle görücüye çıktı.

İnegöl Belediyesi binası önünde bulunan sergi salonunda gerçekleştirilen sergide 70 eser yer alıyor.

İNEGÖL’DE SANAT HASADI

15-16 Mayıs tarihlerinde 2 gün süreyle açık kalacak sergi için renkli bir açılış programı düzenlendi. Açılış öncesi davetlilere yönelik bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, “Yine İNESMEK kurslarımızın güzel ve renkli bir sergisindeyiz. Artık eğitim öğretim yılı sonu itibariyle, kurslarımızın meyvesini topladığımız, adeta İnegöl’de sanat hasadı dönemindeyiz. Geçtiğimiz hafta burada Eğitmenimiz Ayşe Kuş Taşkın nezaretinde gerçekleştirilen Karma Yağlı Boya kursumuzun sergisini açmıştık.

Bugün de yine İNESMEK bünyesinde bulunan eğitmenimiz Elif Serbest nezaretindeki Resim Kursumuzun sergisi için bir aradayız. Sergide Ekim ayından bu yana devam eden kurslarda 60 kursiyerimizin hazırladığı toplam 70 eser bulunuyor. Bu muhteşem sanat şöleni, 15-16 Mayıs tarihlerinde iki gün boyunca açık olacak ve ziyaret edilebilecek” dedi.

İNESMEK İNEGÖL’ÜN SANATA, EĞİTİME VE KİŞİSEL GELİŞİME AÇILAN KAPISI

İNESMEK’in İnegöl’ün sanata, eğitime ve kişisel gelişime açılan önemli kapılarından biri olduğuna vurgu yapan Dündar, “Her yaştan vatandaşımıza hitap eden merkezimizde; sanat, mesleki eğitim ve kişisel gelişim alanlarında birçok branşta eğitim veriliyor. Bu eğitim öğretim döneminde İNESMEK’te 25 usta öğretici eşliğinde, 16 farklı branşta ve 41 grupta toplam 847 kursiyerimiz eğitim alıyor. Biz inanıyoruz ki kültür ve sanatla gelişen şehirler, geleceğe daha güçlü yürür.

Bu düşünceyle İnegöl Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sanatla buluşmasını çok önemsiyoruz. Bugün burada sergilenen eserler de emek, sabır ve sanat sevgisinin bir yansıması olarak karşımızda.

Kursiyerlerimizi ve değerli eğitmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. İnegöl Belediyesi olarak kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz. Sergimizin hayırlı olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızı sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum” diye konuştu. Konuşma sonrası davetliler sergiyi gezerek kursiyerlerin eserlerini yakından inceleme fırsatı buldu.