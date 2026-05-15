TFF’nin yeni sezon için Süper Lig’de yabancı sınırını “10+4” olarak duyurmasının ardından Galatasaray, transfer çalışmalarını bu düzenlemeye göre şekillendirmeye başladı.

YAŞ KRİTERİNE UYAN SADECE NHAGA VAR

Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Roland Sallai, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Victor Osimhen’in sözleşmeleri devam ederken, Mauro Icardi ile yeni anlaşma sağlanması durumunda sarı-kırmızılıların 10 kişilik yabancı kontenjanı tamamen dolacak. Mevcut kadroda ise +4 şartını karşılayan tek isim, 2007 doğumlu Renato Nhaga olarak öne çıkıyor.

SARA İÇİN 35 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Sabah Gazetesi’nin haberine göre; stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek forvet takviyesi planlayan Galatasaray’ın, 23 yaş üstü yabancı transferi yapabilmesi için kadrodan oyuncu göndermesi gerekiyor. Şampiyonlar Ligi performansını Brezilya Milli Takımı'na seçilerek taçlandıran Gabriel Sara ile İngiliz ekipleri Aston Villa ve Everton ilgileniyor. Galatasaray'ın 35 milyon euro değer biçtiği Brezilyalı yıldızın transfer olması bekleniyor.

BARIŞ ALPER KALIYOR

Sara'nın aksine Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması planlanıyor. Avrupa'dan talipleri olan milli futbolu, yeni yabancı kuralıyla birlikte kıymete bindi. 25 yaşındaki oyuncu, astronomik teklif gelmediği sürece satılmayacak.