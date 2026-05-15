İnegöl Belediye Meclisi, 2025 yılı Mayıs Ayı İkinci Birleşim Toplantısında tek madde için bir araya geldi. Cuma günü 14.30’da gerçekleştirilen mecliste, 2025 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporu meclise sunuldu.

Belediye Başkan Vekili Halide Serpil Şahin Başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelemesini tamamlanan 2025 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı raporu meclise sunuldu. Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Mehmet Sargın, raporu meclis üyelerine okudu. Parti gruplarının değerlendirme ve görüşlerini belirtmelerinin ardından, yapılan oylamada CHP grubunun ret oyuna karşılık 2025 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı oy çokluğu ile kabul edildi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Görüşmeler sırasında AK Parti ile CHP meclis üyeleri arasında tartışma çıktı.