İstanbul Valiliği, Dünya Kadınlar Günü eylemleri nedeniyle saat 14.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunun Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı’nda güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik tedbirleri kapsamında saat 14.00 itibarıyla Yenikapı- Hacıosman metrosunun Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Fünikeleri kapatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir” denildi.