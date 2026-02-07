İnegöl Belediyesi’nin Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde sürdürdüğü ve bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen Okullar Arası Spor Festivali tüm hızıyla sürüyor. Pazartesi günü basketbol branşı müsabakalarıyla başlayan, ardından satranç turnuvasıyla devam eden İnegöl’ün en kapsamlı spor organizasyonunda Perşembe ve Cuma günü dart müsabakalarının heyecanı yaşandı.

İnegöl Belediye Spor Salonunda yapılan dart turnuvası, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. İki gün süren organizasyonda, farklı yaş kategorilerinde toplam 35 takım ve 140 öğrenci dartta yeteneklerini sergiledi. Turnuvanın ilk bölümünde Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler kategorilerinde müsabakalar oynandı. Bu kategorilerde 18 takımda yer alan 72 sporcu mücadele etti. Sporcular kritik atışları, isabetleri ve konsantrasyonlarıyla takımlarına en iyi skoru kazandırmak için ter döktü. Organizasyonun ikinci gününde ise Genç Kızlar ve Genç Erkekler kategorilerinde karşılaşmalar düzenlendi. Bu etapta da 17 takım ve 68 sporcu yer aldı. Öğrenciler sergiledikleri performanslarla rakiplerine üstünlük kurmaya çalıştı. Teknik yeterlilikleri ve oyun disipliniyle öne çıkan gençlerin performansı müsabakaların heyecanını artırdı.

Turnuva boyunca oynanan müsabakaların hepsinde büyük heyecan yaşanırken, dart tahtasında doğru sayı bölgesini hedefleyen öğrenciler aldıkları yüksek skorlarla öne çıktı. Müsabakaların ardından her iki gün de yarışmaların yapıldığı kategorilerin ödül törenleri Belediye Spor Salonunda gerçekleştirildi.