Cumalıkızık ile Otosansit arasında yaşanan polis kovalamacası, kazayla sonuçlandı. Kontrolden çıkan araç kazaya karışırken, şüphelilerden biri olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan diğer şahıs ise polis ekipleri tarafından yaralı halde yakalanarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürerken, kaçan şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.



Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.