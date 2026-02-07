Kaza Saat 06.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün kırsal mezit Mahallesi mevkinde meydana geldi. Adana'dan Balıkesir istikametine seyir halinde olan Üniversite öğrencisi Sürücü Alp Giray T.(21) yönetimindeki 01 ATF 682 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden şarampole yuvarlandı. Ters duran araçtaki sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç