Edinilen bilgiye göre Burhaniye Mahallesinde Ekremiye sokak üzerinde seyir halinde olan Onur S.(27) yönetimindeki 16 BPJ 631 plakalı motosiklet ile Mustafa O.(56) yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kaza sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü ile arkasında oturan eşi Sabiha N.(55) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Öznur Alkan