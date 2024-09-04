İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’daki okullarda devam eden yeniden yapım ve güçlendirme çalışmalarında gelinen son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Gül, “Bugün itibari ile İstanbul’daki okullarımızın tamamı depreme dayanıklı ve güvenli. Bu müjdeyi vermek istiyoruz” dedi.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan Fatih Hattat Rakım Ortaokulu’nun eski ve depreme dayanıksız olması sebebiyle yıkılmış ve yeni bir okul inşa edilmişti. İstanbul Valisi Davut Gül, yıkılıp yeniden yapılan Fatih Hattat Rakım Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası Gül, İstanbul’daki okullarda devam eden yeniden yapım ve güçlendirme çalışmalarındaki son duruma ilişkin basın açıklaması yaptı.

“Bin 433 okulumuzun bin 301 tanesinde yıkılıp yeniden yapıldı”

İstanbul’daki okulların tamamının depreme dayanıklı olduğunu belirten İstanbul Valisi Davut Gül, “Zaman zaman sizlere, bizlere gezdiğimiz her yerde vatandaşlarımızın çeşitli soruları oluyor. Bu soruların başında da; okullarımız güvenli mi? Çocuklarımızı gönül rahatlığıyla okullara gönderebilir miyiz? şeklinde sorular oluyor. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bugün itibari ile İstanbul’daki okullarımızın tamamı depreme dayanıklı ve güvenli. Bu müjdeyi vermek istiyoruz. Evlatlarımız gönül rahatlığıyla okullarına gidiyorlar ve ailelerinin de en güvenli olduğu yer olarak teslim edeceği okullarımızın bazı bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. 2006 yılında sadece İstanbul’umuza özgü kurulan İPKB ’İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’ diye bir birim var. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlığı döneminde kurulmuş. Bu birimin yaptığı iş şu, başta okullarımız olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi ile ilgili çalışma yapmak. Bugün içinde olduğumuz okul da Fatih ilçemizde İPKB aracılığıyla yapılan bir okul. 2006 yılında yapılan çalışmalarda 2000 yılı öncesi yapılan okullarımızdan bin 507 okul deprem dayanıklılık testine tabi tutuldu. Bu bin 507 okulumuzun bin 433’ü riskli yapı olarak tespit edildi. Bin 433 okulumuzun bin 301 tanesinde yıkılıp yeniden yapılma süreci başladı. Diğerleri de güçlendirildi” dedi.

“Dersliklerin sayılarını arttırıyoruz”

Yeniden yapılan okulların fonksiyonlarının arttırıldığını ifade eden Vali Gül, “Çalışmalarımızın sonucunda son 1 yılda 34 okulumuz depreme dayanıklı hale getirildi. Bunun 20 tanesi yıkarak sıfırdan yapıldı. Diğer 14 okulumuz da güçlendirildi. Şu anda 29 okulumuzun inşaatı devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz Hattat Rakım Ortaokulu da yeniden yıkılıp yapılan okullarımızdan. Yeniden yıkılıp yapılan okullarımızın fiziki kapasitesi de arttırılıyor. Daha önce içerisinde atölyeleri az olan ya da hiç olmayan okullarımız yeniden yapılırken, müzik atölyeleri, konferans salonları, öğretmen odası ve benzeri fonksiyonlar da yüklenmiş oluyor. Ayrıca dersliklerin sayıları arttırılıyor, kantinler, bahçeler ve buna benzer alanlar da yeni projelerimiz de planlanmış oluyor. Yıkılıp yeniden yapılan 20 okulumuzun yıkılmadan önce 369 olan derslik sayısı, yeniden yapım sonrasında 797’ye ulaşmış oldu. Yani bu okullarımıza yeniden yapım sonrasında 428 derslik yeni derslik kazandırmış bulunmaktayız” diye konuştu.