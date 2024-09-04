Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar için yıkım işlemleri başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurularak mühürlenen kaçak yapılar bugün yıkım işlemleri başlatıldı. Arazi üzerinde 3 adet 2 katlı, 4 adet 1 katlı kısmen betonarme kısmen çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemli yapılar, 1 adet havuz yapısı, 1 adet güçlendirilmiş set yapısı, betonarme istinat duvarları, merdivenler, bahçe duvarları, bekçi kulübeleri, altyapı çalışmaları, yapı malzemeleri ve atıkları, doğal zeminde beton enjeksiyonu, kazı, dolgu, kademelendirme ve setlerin inşaat çalışmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı durdurarak mühürlenmişti. Kaçak inşaat alanında yıkıma başlamasının ardından olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yıkım çalışması yapıyor.