İstanbul ve Adana’da düzenlenen operasyonda, DEAŞ, El-Nusra, Heyeti Tahrir el-Şam ve Fetih Cephesi gibi radikal terör örgütlerine maddi destek sağladıkları ve para aktardıkları düşünülen 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ, HTŞ (Heyeti Tahrir El-Şam), FEC (Fetih Cephesi) ve ENC (El-Nusra) gibi dini istismar eden radikal terör örgütlerine para aktaran kişilere yönelik soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, söz konusu örgütlere fon sağlamak amacıyla “infak” adı altında para transferi yaparak 6415 sayılı “Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanununa Muhalefet Etme ve Silahlı Terör Örgütü Üyeliği” suçuna karışan kişileri mercek altına aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda örgüt kadrolarına destek veren ve fonladıkları değerlendirilen İstanbul ve Adana’da toplam 6 şüpheli belirlendi. Savcılık dün kolluk kuvvetlerine söz konusu 6 şüpheliyi yakalama talimatı verdi.

İstanbul’da 5, Adana’da 1 şüphelinin yakalanması için özel harekat timlerinin de katıldığı bir operasyon düzenlendi. Haklarında örgütlere fon sağladıkları yönünde bilgiler bulunan ve bu kapsamda mal varlıkları dondurulan şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Örgüt yanlısı kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka dekontu, 2 yasaklı kitap, 140 bin 800 TL, bin 670 dolar ve 2 bin 900 avro paraya el konuldu.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şubeye getirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.