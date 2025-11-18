İstanbul ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyette sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yapan kişiler ve suç örgütlerine yönelik Kocaeli’nin Gebze ilçesi ve İstanbul’un Avcılar, Fatih, Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde 6 operasyon gerçekleştirilmişti. 3 ila 12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda toplam 966 kilo 945 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 446 bin hapın yanı sıra 72 kilo 200 gram katkı maddesi ele geçirilmişti.

13 şüphelinin gözaltına alınıp 10 şüphelinin tutuklandığı soruşturma neticesinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Caddesi Yerleşkesi’nde yeniden sergilendi.

Baskınlarda ele geçirilen 370 kilo 850 gram metamfetamin, 490 kilo 300 gram skunk, 70 kilo 995 gram eroin, 34 kilo 800 gram kokain ile 1 milyon 446 bin uyuşturucu hap ve 72 kilo 200 gram katkı maddesinin sergilendiği avluda gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını dile getirdi.

"Kısaca ve net olarak uyuşturucu tacirlerini, zehir tacirlerinin peşinde gençlerimizin yanındayız"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Geçen cuma günü bakanımızın açıkladığı üzere Orkinos-Bulut 2 operasyonunu gerçekleştirdik. Operasyonlar sonucunda 142 şahıs gözaltına alındı ve işlemleri devam etmektedir. Zehir tacirleriyle mücadelemiz yalnızca İstanbul’da sınırlı kalmayıp, ulusal ve uluslararası boyutta devam etmektedir. Ayrıca son 10 gün içerisinde İstanbul’umuzda sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında 13 şahıs gözaltına alınmış, 10 şahıs tutuklanmıştır. Bu operasyonlar sonucunda 966 kilogram uyuşturucu madde 1 milyon 466 bin uyuşturucu hap ele geçilmiştir. Gençliğimizin yanında geleceğimizi kurtarmak adına narkotik suçlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul’da cadde cadde sokak sokak uyuşturucuyla mücadelemizi tüm ekiplerimiz vermekteyiz. Açıkçası, kısaca ve net olarak uyuşturucu tacirlerini, zehir tacirlerinin peşinde gençlerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.