İSTOÇ Ticaret Merkezi’ndeki bir iş yerinin bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Bağcılar’daki İSTOÇ Ticaret Merkezi içerisinde faaliyet gösteren bir iş yerinin bodrum katında meydana geldi. İş yerinde öğle saatlerinde başlayan yangın kısa sürede üst katlara ulaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangını çıkış nedeni araştırılıyor.