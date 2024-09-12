Garanti BBVA, startup ekosistemini desteklemek ve yenilikçi fintech çözümlerine katkı sağlamak amacıyla 24 Ekim’de Salt Galata’da Istanbul Venture Day etkinliğini gerçekleştirecek.

Garanti BBVA, startup ekosistemini desteklemek ve yenilikçi fintech çözümlerine katkı sağlamak amacıyla Istanbul Venture Day etkinliğini gerçekleştiriyor. IE University iş birliğiyle, İspanyol ve İtalyan konsolosluklarının katılımıyla 24 Ekim’de Salt Galata’da düzenlenecek Istanbul Venture Day, IE University’nin dünya genelinde South Summit öncesi düzenlediği Venture Day serisinin İstanbul ayağını oluşturuyor. Startup ekosisteminden seçkin bir katılımcı grubuna hitap edecek etkinlikte, fintech sektöründe fark oluşturmayı amaçlayan 5 startup sahne alacak. Bu startuplar, fintech’lerin yanı sıra, regtech, martech, adtech vb. fintech’lerle entegre çalışan sektörlerden seçilecek.

Girişimlere global fırsatlar

İtalya ve İspanya’dan yatırımcıların da katılacağı etkinlikte startuplara global fırsatlar da sunulacak. Katılımcı startuplar, İtalya ve İspanya pazarlarına açılma ve bu pazarlarda yatırım bulma imkanı elde edecek. Bu fırsatlar, girişimciler için uluslararası büyüme ve iş birlikleri açısından büyük bir avantaj sağlayacak.

Başvuru ve ödül

Istanbul Venture Day’e katılmak isteyen startuplar için başvuru süreci 1 Ekim’de sona erecek. Yarı final ise 10 Ekim’de yapılacak ve büyük final 24 Ekim’de Salt Galata’da gerçekleşecek. Etkinlikte birinci olan startup, South Summit yarı finalinde yarışarak, finalde de South Summit’e katılabilmek için mücadele edecek.

Fintech alanında Türkiye’de bir ilk olacak bu etkinlik, startup ekosistemine global kapılar açmayı hedefliyor. Girişimciler, yatırımcılar ve sektör profesyonellerinin geleceğin fintech çözümlerine tanıklık edeceği Istanbul Venture Day’e katılmak isteyen fintech ve fintech’ler için çözüm üreten startupların 1 Ekim 2024 tarihine kadar f6s.com/ie-venture-day-istanbul/apply adresinden başvuru yapması gerekiyor.