İstanbul'da faaliyet gösteren ve aralarında husumet bulunan iki ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-23" operasyonu kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı.

Silahlı Çatışmalar Operasyonun Fitilini Ateşledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından(X) verdiği bilgilere göre, operasyonun çıkış noktası 27 Ağustos 2024 tarihinde Bahçelievler'de iki suç örgütü arasında yaşanan silahlı çatışma oldu. Olayda iki kişinin yaralanmasının ardından yapılan çalışmalar, 30 Ağustos 2024'te yine Bahçelievler'de meydana gelen silahlı saldırıyla devam etti. Bu saldırıda örgüt üyelerinden E.K. hayatını kaybederken, bir kişi daha yaralandı. Aynı gün Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde gerçekleşen bir başka silahlı saldırı sonucunda, 1 polis memuru, 1 jandarma personeli, 1 özel güvenlik görevlisi ve 2 sivil vatandaş yaralandı. Yaşanan bu olaylar sonrası, suç örgütlerinin yeni eylemler hazırlığında olduğunun tespit edilmesiyle "Kuyu-23" operasyonu devreye sokuldu.

Silah ve Çalıntı Araçlar Ele Geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda suç örgütlerine ait 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 9 ruhsatsız tabanca, 3 çalıntı motosiklet, bir eylemde kullanılan otomobil, bir çalıntı araç, 4 kar maskesi, 2 çelik yelek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Yakalanan 29 şüpheliyle ilgili adli işlemler sürüyor.