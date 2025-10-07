İstanbul’da hayata geçirilen "Uygulama Bazlı Taksi" modeli çerçevesinde 3’üncü ihale tamamlandı. Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalede 63 plaka satılırken, toplamda 92 plaka satılmış oldu.

Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan ihaleye 65 başvuru yapıldı, 63 katılımcı şartları sağlayarak ihaleye katıldı. İhalede ilk olarak 34 TUA 29 plakası 4 milyon 700 bin artı KDV bedelle satıldı. 63 plaka satılırken toplamda 92 plaka yeni sahibini buldu. Bu plakalarla İstanbul trafiğine yeni nesil taksiler kazandırıldığı ifade edildi.

İhaleye başkanlık eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, ihalenin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün encümenimiz İstanbul’da uygulama bazlı taksilerin üçüncü ihalesini gerçekleştirdi. Bu ihale sonucunda toplamda 92 taksi plakası satıldı. Bir kısmı kısa süre içinde trafiğe çıkacak, tamamı ise en yakın zamanda hizmete başlayacak. Uygulama bazlı taksi sisteminde şu an altı uygulama kullanılabiliyor ve sayısı artabilecek. Sistem uçtan uca denetlenebilir, hem şoförler hem de yolcular için güvenli bir yapı sunuyor. Tüm ödemeler kayıt altında olduğu için kayıt dışılık engelleniyor; hem ekonomi hem de şehir güvenliği açısından katkı sağlanıyor. Bu araçlarda yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yetkilendirilen ve belgelendirilen şoförler çalışabiliyor. Belgelendirme kriterlerimiz arasında bağımlılık testleri ve Türk Ceza Kanunu’na göre yaklaşık 30-35 suçtan hüküm giymemiş olma şartı bulunuyor. Her yıl şoförler ve araçlar kalite denetiminden geçiriliyor. Amacımız, İstanbullulara güvenli ve nitelikli bir taksi deneyimi sunmak. İhale sonuçlarının ardından gerekli belgeler teslim edilip ödemeler yapıldığında araçlar hızla trafiğe çıkıyor. Daha önce satılan birinci ve ikinci ihale taksileri şimdiden trafikte. Bugün 63 plaka satışı gerçekleşti ve talep giderek artıyor. Önümüzdeki dördüncü ve beşinci ihalelerde yüzlü rakamlara ulaşmayı öngörüyoruz" dedi.