Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki spor yatırımları kapsamında Serdivan ilçesine yeni bir spor kompleksi kazandırıyor. 31 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen Kazımpaşa Spor Kompleksi'nde altyapı ve üst yapı çalışmalarında sona gelindi. Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen projede, 123 metre uzunluğunda ve 76 metre genişliğinde FIFA standartlarına uygun sentetik çim saha inşa edildi. Tesis bünyesinde toplam bin kişilik kapasiteye sahip iki ayrı tribün, soyunma odaları ve otopark alanı yer alıyor. Ekiplerin gece ve gündüz kullanımına uygun olarak planladığı aydınlatma direklerinin montajı tamamlanırken, sistemin devreye alınması için çalışmalar sürüyor.

Resmi müsabakalara ev sahipliği yapacak

Drenaj hatlarının döşendiği ve mıcır seriminin yapıldığı tesiste, çevre duvarları ile tel örgü imalatları bitirildi. Alanın estetiği için 80 ağacın dikildiği komplekste, soyunma odalarının ince işçilik süreçleri devam ediyor. Sentetik çim seriminin ardından hizmete açılacak olan tesisin, Sakarya'daki resmi futbol müsabakalarına ve amatör spor faaliyetlerine yeni bir merkez olması hedefleniyor.