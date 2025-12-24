İlçeyi önemli projelerle buluşturan Sultangazi Belediyesi, trafik sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalardan biri olan 50.Yıl Mahallesi'nde inşa ettiği hizmet tesisini bu yılbaşında hizmete açmıştı. 50. Yıl Mahallesi D Caddesi Otopark, Yeşil Alan, Hizmet Tesisi ve ASM bölgedeki önemli bir boşluğu da doldurdu.

Vatandaşlar 3 katlı yeraltı otoparkına güvenli bir şekilde araçlarını bırakırken aynı zamanda sokak aralarındaki park yükünü de hafifletmiş oldu.

Yeşil alanlar ile oturma grupları, basketbol sahası ve çocuk oyun grupları ziyaretçilerin akınına uğruyor. Gençler spor yapmanın keyfine varırken, minikler gönüllerince eğleniyor. Anne- babalar da rahat bir nefes alıyor. Ayrıca tesiste yer alan aile sağlık merkezi ve çok amaçlı salon ilçe sakinlerine hizmet veriyor.

Belediyecilik çözüm demek

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; 'Mahalle Tesislerimiz gerçekten bizim en önemli hizmetlerimizden birisi. Çünkü burada bir yaşam oluşturuyoruz, farklılık katıyoruz. 7'den 77'ye herkese hitap eden özellikleriyle vatandaşımızın tek bir çatı altında birçok ihtiyacını giderebilmesine imkan sağlıyoruz. Bu nokta trafik sirkülasyonunun yoğun olduğu ve mahalle aralarında araç park sorununun yaşandığı bir noktaydı. Tesiste yer alan yaklaşık 300 araçlık kapasiteli otoparkımızla bölgemizin önemli bir sorunumuzu daha çözüme kavuşturmuş olduk' dedi.