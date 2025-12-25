Şehrin doğal, tarihi ve kültürel mekanlarına yönelik gerçekleştirilen geziler konuğu bu kez SAÜ Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri oldu. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programlarda, öğrenciler tarihi mekanlara dair uzmanlardan bilgi aldı. Programın başlangıcında Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı'nda yürüyüş gerçekleştiren katılımcılar, akabinde Alifuatpaşa'da bulunan 2. Bayezid Köprüsü ve Ali Fuat Cebesoy Müzesi'ni ziyaret etti. Programın son bölümünde Tarihi Taraklı ilçesi ve Pamukova Esentepe Park'ı ziyaret eden öğrenciler, gün boyu oldukça keyifli zaman geçirdi.

Kaynak: İHA