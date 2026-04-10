İstanbul'un Sultangazi ve Eyüpsultan ilçelerinde saat 10.40 sıralarında dolu yağışı etkili oldu. Yerler ve araçların üzeri doluyla kaplandı. Dolu yağışı bir süre sonra yerini sağanak yağmura bıraktı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde bazı vatandaşların yağıştan kaçtığı anlar yer alırken, bir vatandaşın ise fındık büyüklüğündeki dolu tanelerini eline alarak gösterdiği görüldü.