İstanbul Arnavutköy’de düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 32 bin 223 TL idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak iptal edilirken, araç 2 ay süre ile trafikten men edildi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Kıbrıs Caddesi üzerinde 18.08.2024 tarihinde düğün konvoyu nedeniyle peş peşe araçlar sıralanmıştı. Araçlar kavşakta, diğer araçların geçmesini engelleyerek durup drift atmıştı. Drift atan 39 EZ 581 plakalı araç sürücüsü S.C.B polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye drift atmaktan 32 bin 223 TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak iptal edildi. Ayrıca 39 EZ 581 plakalı araç 2 Ay süre ile trafikten men edildi. Sürücü S.C.B’nin hakkında adli işlemlerin yapılabilmesi için Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.