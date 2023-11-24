Ticaret Bakanlığı'nın sahte ilanlar ve spekülatif fiyat oluşumlarına karşı aldığı yeni düzenleme, Bursa'da konut fiyatlarında gerilemeye neden oldu. Buna göre, ilan sitelerinde açık kimliği gizleyen sahte hesaplar üzerinden verilen ilanların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Düzenleme, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi ve konut sektöründeki aşırı fiyatlanma ve müşteri mağduriyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Gayrimenkul Acenteleri ve Benzeri Faaliyetleri 54. Komite Başkanı Özkan Aydemir, fiyat artışlarına bağlı olarak ortaya çıkan mağduriyetlere dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı'nın, 31 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile ilanlarda elektronik kimlik doğrulama sistemini devreye aldığını belirtti.

Aydemir, ilanların e-devlet üzerinden onaylı kimlik bilgileriyle girileceğini ifade ederek, "Örneğin, 3 milyon 100 bin liralık bir dairenin bulunduğu bölgede, dairenin üst katını 5 milyon 150 bin lira olarak ilana girdiler. Bu tür sahte, balon ilanlar, fiyatların şişmesine neden oluyor." şeklinde konuştu.

BTSO Komite Başkanı, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararları sektör olarak desteklediklerini belirterek, "Elektronik ilan doğrulama sistemi, ilanların kontrol altına alınmasını ve doğruluğunun sağlanmasını amaçlıyor. Bu düzenleme, müşteri mağduriyetini önlemek, fiyatları kontrol altında tutmak ve ilan kirliliğini engellemek için önemli bir adım." dedi.

Son dönemde gayrimenkul sektöründe yaşanan olta ilanlarına da değinen Aydemir, düzenlemenin bu tür mağduriyetlere de engel olacağını vurguladı. Aydemir, "Düzenleme ile 1 milyon lira gibi düşük gösterilen ilanlarla müşterilerin çekilip kaparo alınması ve müşteri mağduriyetleri önlenmiş olacak. Ayrıca, sektörü bilmeyen kişilerin fiyatları yükseltmek amacıyla uyguladığı sistem de engellenecek." ifadelerini kullandı.

Sektördeki son 3 yıllık sıkıntılı sürecin Bakanlık çalışmalarıyla toparlanacağını öngören Aydemir, düzenlemenin meyvelerini görmeye başladıklarını belirtti. Son aylarda satılık ve kiralık daire ilanlarında fiyatların gerilediğini gözlemlediklerini aktaran Aydemir, düzenlemenin zaman içinde piyasanın doğru bir seviyede fiyatlanmasına ve doğru ekspertiz yapılmasına katkı sağlayacağını söyledi. Aydemir, "Düzenleme doğru bir karar. Gelecekte sektörde daha farklı çalışmaların olacağını öngörüyoruz." şeklinde konuştu.