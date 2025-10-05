İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıların 2’nci yıl dönümünde, Filistin’e Destek Platformu öncülüğünde İstanbul’da geniş katılımlı yürüyüş düzenlendi. Ayasofya Camii önünden başlayan yürüyüş, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan on binlerce vatandaşın katılımıyla Eminönü Meydanı’nda sona erdi.

İsrail’in, Filistin’e yönelik 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı ve binlerce insanın öldüğü, soykırımın 2’nci yıl dönümünde, Filistin’e Destek Platformu öncülüğünde İstanbul’da geniş katılımlı yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşte yüzlerce kişi, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak saldırılara tepki olarak, "Filistin Özgür Olana Dek" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

"Direnişçi Hamas’a, Kassam Tugayları’na selam olsun"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan konuşmasında "Filistin yalnız değildir" mesajı verdi. Arslan, "Yeryüzünün bütün meydanlarında katil Trump ve katil Netanyahu’nun rehinesi olan devletlere rağmen meydanları dolduran dünya halklarına buradan selam olsun, insanlık koalisyonunu kurduk Allah’a şükür. Derisinin rengi, konuştuğu dil, yaşadığı coğrafya, inancı, meşrebi ne olursa olsun insanlık koalisyonu bugün yönünü Gazze’ye, Filistin’e döndü. Onlara selam olsun, onlara selam olsun. Başta Ankara başkent olmak üzere ülkemin bütün meydanlarında, bütün alanlarında Gazze için Filistin için kalpleri, gönülleri çarpan bütün kardeşlerimize İstanbul’dan selam olsun, onlara kolay gelsin diyoruz. Aziz İstanbullular, aziz kardeşlerim tam 729 gün oldu Gazze’de yaşanan katliamlar, soykırımlar, akılalmaz işkenceler adeta atom bombasının katbekatı bombalara muhatap olmuş Gazzeli kardeşlerimize, Filistinli dostlarımıza buradan selam olsun, bu meydandan selam olsun kendilerine. Değerli dostlarım İstanbullular, 729 gündür katillerin bombalarına, katillerin silahlarına, her türlü yıkım araçlarına karşı ayakta kalan direnişi devam ettiren direnişçi Hamas’a, Kassam Tugayları’na selam olsun buradan. Bütün şehitlerimize, 729 gündür, rakamları gerçek olmayan, bize gelen rakamlara göre 65 bini geçen kadınlar, çocuklar, yaşlılar, masum insanları kaybettik. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Onları şefaatçi olarak bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Filistin davası bir insanlık davasıdır. Gazze bir insanlık meselesidir"

Arslan konuşmasının devamında ise, "İnşallah aziz kardeşlerim Filistin davası artık Filistinlilerin davası olmaktan çıkmıştır. Artık Müslüman ülkelerin davası olmaktan da çıkmıştır. Filistin davası bir insanlık davasıdır. Gazze bir insanlık meselesidir. Bundan sonra onun için insanlığın koalisyonu olan yeryüzünün her köşesinden Filistin diye haykıran bütün mazlumlara buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Onlarla dayanışmamızı daha da güçlendireceğiz inşallah ama bu toprakların ayrı bir sorumluluğu var bu ülkenin ayrı bir sorumluluğu var biz duymasak da görmesek de uzak kalsak da onlar bizi görüyor, onlar bizi biliyor ve bu topraklarda gözünü açmış bekliyor" dedi.

Eminönü Meydanı’nda sona eren yürüyüşe katılanlar, İsrail’in işgal politikalarına tepki göstererek uluslararası topluma Gazze’deki saldırılara karşı harekete geçme çağrısında bulundu.