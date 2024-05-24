Kağıthane’de 1 ay önce eşinden boşanan 27 yaşındaki bir çocuk annesi kadın, sevgilisinin ailesi tarafından iddiaya göre önce sokakta darbedildi. Olaydan 1 saat sonra ise genç kadın, sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde kanlar içerisinde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Kadının kendisini vurduğu düşünülürken; polis, adamın peşine düştü. Ailesi ise kızlarının cinayete kurban gittiğini iddia etti.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz ay eşinden boşanan ve 3.5 yaşında kız çocuğu olan Zinnetnur Ayar (27), 2 çocuk babası olan Ergün G. ile ilişki yaşamaya başladı. Ancak iddiaya göre bu süre içerisinde Ergün G., Ayar ile olan ilişkisinden dolayı eşinden ayrıldı. Bu durumdan Ergün G.’nin ailesi Ayar’ı sorumlu tuttu.

Sevgilisinin ailesi tarafından darbedildi iddiası

Olay günü saat 19.30 sıralarında Zinnetnur Ayar, konuşmak için sevgilisi Ergün G.‘nin evinin önüne gitti. Ancak aşağıya Ergün G.’nin ailesindeki kadınlar inerek iddiaya göre, Ayar’ı darbetti. Bunun üzerine Ayar oradan uzaklaşarak evine doğru yürümeye başladı. Bu kez de kadının peşinden sevgilisi Ergün G. gitti. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Ardından kendi evine gelen genç kadın, iddiaya göre tabanca alarak tekrardan sevgilisinin evinin önüne geldi. Daha sonra da silah sesleri duyuldu.

Başında tek kurşunla vurulmuş halde bulundu

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine geldi. Genç kadının kanlar içerisinde evin merdivenlerinde yattığını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından tek kurşunla vurulmuş olan ağır yaralı Ayar’ı yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç kadın, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde ertesi gün hayatını kaybetti.

Polis kadının kendisini vurduğu, aile ise cinayet ihtimali üzerinde duruyor

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, genç kadının olay yerinde kucağında olan kurusıkıdan bozma tabancaya el koydu. Polis yaptığı çalışmalarda olay anını gösteren herhangi bir güvenlik kamerasına rastlamadı. Ancak görgü şahitlerinin ifadesi ve olayın öncesine ait kamera görüntülerini de inceleyen polis, Zinnetnur Ayar’ın evden aldığı tabancayla kendisini vurduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Olay balistik inceleme sonrası netlik kazanacak

Kadının ailesi ise genç kadının cinayete kurban gittiğini söylediği öğrenildi. Tabancanın balistik incelemesi sonrası olay netlik kazanacak. Öte yandan genç kadının cenazesi, dün Sultanselim Merkez Camisi’nde ikindi vakti sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polisin olayla ilgili çalışmasının devam ettiği ve Ayar’ın sevgilisi Ergün G.’nin ifadesine başvurmak için peşinde olduğu öğrenildi.