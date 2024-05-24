Bursa'nın Gürsu ilçesinde şiddetli yağışlar derelerin taşmasına neden oldu ve 6 bloğun zemin katlarını su bastı. Ekipler su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Gürsu ve Kestel ilçelerinde yoğun yağışlar nedeniyle yollar adeta dereye dönüştü. Gürsu'nun İpekyolu Mahallesi'ndeki 6 toplu konut bloğunun zemin katları ve bir kapıcı dairesi su altında kaldı. BUSKİ, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, su dolan zemin katları boşaltmak için yoğun çaba sarf ediyor. Çamurla kapanan bazı yollar ise kepçelerin çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, su basan kapıcı dairesi ve diğer 5 bloğu yerinde inceledi. Ekiplerin su tahliye çalışmaları halen devam ediyor.

İpekyolu Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Kaymakam Naif Yavuz,"Yüksek bir bölgede olan İpekyolu Mahallesi'nde 6 blokun bodrum katına su gelmiş. Valimizin talimatı doğrultusunda tüm ekiplerimizle buradayız. Kapıcı dairesinin dışında herhangi bir mal zayiatımız da yok. Herhangi bir can kaybımız da yok. Devletimiz vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Burayı en kısa sürede eski haline getirip vatandaşlarımızın huzurlu şekilde yaşamalarını sağlayacağız" ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Mustafa Işık ise,"İnşallah hızlı şekilde hasarların tespitini yapacağız. Vatandaşımızın tekrar normal yaşantısına dönmesi için çalışıyoruz" dedi.