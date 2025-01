İstanbul Avcılar berker sokakta dün gece hurdacılar kentsel dönüşüm yapılamasını bekleyen binanın emniyet ventilini çaldı. Ventilin çıkmasıyla şiddetli bir ses duyuldu. Her yeri doğalgaz kokusu sardı. Ses ve kokuyla irkilen vatandaşlar kısa süreli şok sonrası kendini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri binaya giden bağlantıları kesip yeniden emniyet vanası taktı. Panik yaşayan vatandaşlar önlem alınmamasına tepki gösterdi.



“Burada her hangi bir vatandaşımıza zarar gelmiş olsaydı ne olacaktı”

Sabahattin Evren, “Ben yan binada oturuyorum. Şiddetli bir şekilde ses geldi. Doğalgaz borularında bir kaçak var. Veya burada yıkılan binadan dolayı hurdacılar burada doğalgaz borusuna zarar vermişler. Bütün mahalleyi bir doğalgaz kokusu sardı. Bu patlama ihtimali olan bir durum. Bunun bir sorumlusu yok mu neden bu bina yıkılmadan önce doğalgaz kesilmiyor önlem alınmıyor. Burada her hangi bir vatandaşımıza zarar gelmiş olsaydı ne olacaktı” dedi.

