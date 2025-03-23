Son günlerde Türkiye'nin en çok konuşulan konusu, İBB'ye yönelik başlatılan 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması oldu. Çarşamba sabahı başlatılan bu soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92 kişinin tutuklanması talep edilmişti.

İMAMOĞLU'NA 'YOLSUZLUK' SORUŞTURMASINDAN TUTUKLAMA

Bugün mahkemeye sevk edilen kişilerle ilgili kararlar alınmaya başlandı. Alınan kararlara göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'terör' soruşturmasından serbest bırakılırken, 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklandı.

ŞAHAN VE POLAT 'TERÖR' SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

Diğer yandan, soruşturma çerçevesinde önemli isimler de tutuklandı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreteri Mahir Polat, 'terör' soruşturması nedeniyle tutuklandı.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI MURAT ÇALIK TUTUKLANDIĞINI DUYURDU

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ise 'yolsuzluk' suçundan tutuklananlar arasında yer aldı. Tutuklandığını sosyal medya hesabından duyuran Çalık, "Bugün tutuklanan biz değil, mutlak egemenliğin hakimi bu milletin iradesidir. Ne ailemin, ne partimin, ne yol arkadaşlarımın, ne de Beylikdüzü’ndeki tek bir komşumuzun başını öne eğecek bir sürecin içerisinde yer almadım. Ne yaptıysak bu ülkenin çocuklarının daha eşit, daha adil büyümesi için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet’i geleceğe taşımak için yaptık. İçiniz rahat olsun. Başımız dik, alnımız ak. Milletimiz büyüktür" ifadelerini kullandı.