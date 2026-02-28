İstanbul'da kırmızı bültenle aranan kişilerin yönlendirdiği suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerine silahlı saldırı ve yağma amaçlı tehdit olaylarına karıştığı belirlendi.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan kişilerin öncülük ettiği suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, 1 Şubat'ta Fatih'te faaliyet gösteren bir iş hanına yönelik kurşunlama, 5 Şubat'ta Zeytinburnu'nda bir tekstil firmasına yönelik silahlı saldırı ve 22 Şubat'ta bir kişiye 4 ayrı iş yerinin fotoğraflarının gönderilerek yağma amacıyla tehdit edilmesi olaylarına karıştıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.