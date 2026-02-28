İstanbul Sarıyer'de iş yerine silah ile ateş eden 2 şüpheli polis ekipleri tarafından olayda kullandıkları silahla birlikte yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 25 Şubat Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer Maslak Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önüne gelen 2 kişi, silah ile iş yerine ateş etti. Bir süre sonra şahıslar taksiye binerek bölgeden uzaklaştı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede silahla açılan ateş sonucu 2 iş yerinde isabet olduğu tespit edildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziosmanpaşa'da yakaladı

Bölgedeki güvenlik kameralarını da izleyen polis ekipleri şahısların kimliklerini belirledi. Şüpheliler N.U.(15) ve B.Ö.(17) Gaziosmanpaşa'da olayda kullandıkları silahla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Mala zarar verme' ve 'Ateşli silahlar ve bıçaklar' suçlarından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.