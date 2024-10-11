İstanbul’da düzenlenen operasyonda, kaçak yollardan yurda sokulan 236 bin 972 güneş gözlüğü ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, gözlüklerin piyasa değerinin yaklaşık 355 milyon lirayı bulduğu ifade edildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, ülkeye kaçak yollarla güneş gözlüğü getirilerek piyasaya sürüleceğini belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucunda kaçak ürünlerin Fatih ve Bayrampaşa ilçelerindeki adreslerde saklandığını tespit eden ekipler, buralara 30 Eylül’de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Depolara ve sevkiyat halindeki bir araca yapılan baskında, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ve piyasa değeri yaklaşık 355 milyon lirayı bulduğu ifade edilen 236 bin 972 güneş gözlüğü ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde ele geçirilen emniyete götürülürken, yakalanan şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen gözlükler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi.