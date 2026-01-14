Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakim Aslı Kahraman'ı silahla ateş ederek yaralayan Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan hakkında karar verildi.

BACAĞINDA VURDU

Olay, 13 Ocak'ta 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimesi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti. Aslı Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI

Aslı Kahraman hastaneye kaldırılırken, Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan gözaltına alındı. Gözaltına alınan Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi tamamlanan Kılıçaslan 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

SEVK YAZISINDA OLAYIN DETAYLARI YER ALDI

Şüpheli Muhammet Çağatay Kılıçarslan hakkında hazırlanan sevk yazısında, Muhammed Çağatay Kılıçarslan’ın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı, yaralanan hakimin ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi hakimi olduğu, ikilinin 2023 Eylül–Ekim aylarından itibaren duygusal bir ilişki yaşadığı kaydedildi.

BİRLİKTELİĞİ SONLANDIRMAK İSTEDİ, TARTIŞMA ÇIKTI

Sevk yazısında, aralarındaki yaş farkı, sosyal durumları, mağdurun önceki evliliğinden çocuğunun bulunması ve şüphelinin duygusal ilişkinin evliliğe dönüşmesini istememesi nedeniyle tartışmalar yaşandığı, Muhammed Çağatay Kılıçarslan’ın mesleki kariyerinin olumsuz etkileneceğini düşündüğü için ilişkiyi sonlandırmak istediği ifade edildi.

ÇAY OCAĞI ÇALIŞANI DUVARA YASLAYIP SİLAHI ELİNDEN ALDI

Sevk yazısında "Ancak mağdurun buna yanaşmaması nedeniyle olay tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasına giden şüphelinin mağdurun çalışma odasına girdiği, burada aralarında tekrar tartışma yaşandığı, yine şüphelinin ifadesine göre mağdurun şüpheliye vurmaya başladığı, o esnada odaya çay ocağında çalışan Yakup Karadağ'ın girdiği, mağdurun şüphelinin kendisine zarar vereceğini söyleyerek Yakup Karadağ'dan yardım istediği, tanık Yakup Karadağ'ın beyanına göre tanık içeri girdiğinde şüphelinin iki üç adım geri gittiği, mağdurun yardım isteği üzerine şüphelinin de aynı anda mağdurun üzerine gitmesi karşısında tanığın araya girdiği, şüphelinin savcı olduğunu söyleyerek akabinde elini beline attığı ve tabancasını çıkartıp koşmaya başlayınca kendisinin de hamle yaptığı, silahın birden fazla ateş aldığı, tanığın şüphelinin elini zor kullanarak havaya kaldırdığı ve bu şekilde onu duvara yaslayıp silahı elinden aldığı" ifadeleri yer aldı.