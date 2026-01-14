2025 yılı sona ererken, geçtiğimiz yılın en çok tartışılan konularından biri de belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları oldu. Bu konu, iktidar ve muhalefet partileri arasında yoğun tartışmalara sahne oldu; iktidar partisi borçların ödenmemesinden muhalefeti sorumlu tutarken, muhalefet ise borçların kapatılmasında iktidarın yeterince destek olmadığını öne sürdü.

BELEDİYELERİN SGK'YA TOPLUM BORCU 234 MİLYAR LİRA

Belediyelerin SGK'ye toplam prim borçları ise, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla toplam 234,2 milyar lira olarak açıklandı. Bu çerçevede konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin borçlarına ilişkin tüm siyasi partilere eşit mesafede olduklarını ve borcunu ödeme gayretinde bulunan tüm belediyelere kapılarının açık olduğunu dile getirmişti. Işıkhan, belediyelerin borçlarını ödeme noktasında irade beyan etmeleri durumunda ilgili mevzuat kapsamında gereken tüm kolaylıkları gösterdiklerini de söylemişti.

SGK'YA EN ÇOK BORCU OLAN 3 BELEDİYE

Belediyelerin 2025 Ekim ayı itibarıyla borçlarına bakıldığında ise en borçlu belediyeler arasında 18 milyar 103 milyon 43 bin 854 lira ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk sırada yer aldı. İzmir'i 7 milyar 836 milyon 600 bin 929 lirayla Adana Büyükşehir Belediyesi ve 7 milyar 698 milyon 156 bin 483 lirayla Ankara Büyükşehir Belediyesi takip ederek, en borçlu ilk üç belediye arasında yer aldı.