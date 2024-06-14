2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı bugün itibariyle sona ererken, İstanbul’da 2 Milyon 985 bin 983 öğrenci karne aldı. Karne törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı bugün itibariyle sona erdi. Tüm yurtta olduğu gibi İstanbul’da öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline girmenin heyecanını yaşıyor. Güngören 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulunda 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için bir kapanış programı düzenlendi. Kapanış programına İstanbul Valisi Davut Gül, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, İl Mille Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İstanbul’da bugün itibariyle 262 bin 852 okul öncesi öğrencisi, 993 bin 537 ilkokul öğrencisi, 901 bin 278 ortaokul öğrencisi ve 828 bin 316 lise okuyan öğrenci olmak üzere toplamda 2 milyon 985 bin 983 öğrenci ile 171 bin 224 öğretmen yaz tatiline girdi. 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, birer konuşma yaptı.

Daha sonra konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “Herhalde öğrencilerin en çok istediği velilerin en çok buluşmak istediği anlar karne alınan günler. Eğitim çok meşakkatli bir iş. Evde iki çocuğumuzu, dört çocuğumuzu eğitirken hangi zorluklar karşılaştığımızı hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla İstanbul’da 3 milyon öğrencimizle birebir uğraşan öğretmenlerimiz her türlü takdiri hak ediyorlar. Ben huzurunuzda bütün öğretmenlerimize teşekkür ederim. Sokakta gördüğümüzde, karşılaştığımızda herkes şu soruyu soruyor, okullarımız güvenli mi? Okullarımız depreme karşı dayanıklı mı? 2006 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde, İstanbul’a özel bir yasal düzenleme yapıldı. Valiliğimiz koordinesinde okullarımızı hastanelerimizi kamu binalarımızı depreme dayanıklı hale getirilmesiyle ile ilgili özel çalışma yapan bir birim. Şimdiye kadar 3 milyar doların üzerinde bir yatırım yapıldı. Okullarımızın tamamı depreme dayanıklılık testlerinden geçti ya depreme dayanıklı olduğu ispatlandı. Güçlendirme süreci başlattık, yıkılması gerekiyorsa yıkılıp tekrar yapma süreci başlattık. Dolayısıyla İstanbul’da en güvenli mekanlar evlatlarımızı gönderdiğiniz, öğretmenlerin eğitim gördüğü okullarımız oldu. Okullarımızın tamamında 6.5 milyon kitabımız var. Bu sayıyı yüzde yüz arttırmak istiyoruz. 3.5 milyon kitap daha aldı. Ben okuyorum, İstanbul okuyor projesiyle kalan 3 milyonunu temin edip, bu yıl içinde kitap sayımızı iki katına çıkartmış olacağız. 3 bin okulumuza ilave 500 atölye temin ettik ve temin etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrenciler, halk gösterisi yaptı. Daha sonra 4. Sınıf öğrencileri İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için hazırladıkları karneleri balonlara bağlayarak, protokol üyeleriyle birlikte havaya uçurdu.

Sınıflara giden İstanbul Valisi Gül ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini vererek hediyeler verdi.