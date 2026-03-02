Olay, saat 11.00 sıralarında Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.S.B. (17), F.N.Ç (44) ve Z.A. (52) 2 öğretmen ve S.K. (15) isimli arkadaşını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, öğrenci S.K. ile öğretmenlerden Z.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren F.S.B. gözaltına alınırken, polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.





Eğitim-İş Çekmeköy Şube Başkanı Erkan Gürbüz yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin, "Olayı duyar duymaz geldik. Elimizde net bir bilgimiz yok ama bıçaklanan arkadaşlara çok geçmiş olsun şu an hastanedeler, onlardan haber bekliyoruz. Saldırının neden dolayı gerçekleştiğini bilmiyoruz ancak durumu ağır olan varmış. Eğitim-İş olarak olayın takipçisiyiz" şeklinde konuştu.