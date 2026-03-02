ABD, İsrail ve İran arasında hafta sonu patlak veren çatışmaların ardından yeni haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendi. Bu süreçte en belirgin yükseliş petrol fiyatlarında görüldü. Cuma gününü 72,20 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, haftaya hızlı bir çıkışla başlayarak 82,37 dolara kadar tırmandı.

İlk şokun ardından kısmi bir geri çekilme yaşansa da, Türkiye saatiyle 08.00 itibarıyla fiyatların 77,50 dolar civarında denge arayışını sürdürdüğü gözlendi. Brent petrol, bu ilk fiyatlamalarla birlikte son 14 ayın en yüksek seviyesini test etmiş oldu.

Piyasa uzmanları, İran’da hafta sonu yaşanan gelişmelerden önce de petrol fiyatlarının jeopolitik riskleri kademeli biçimde yansıtmaya başladığını belirtiyor. 60 dolar bandından başlayan yükselişin 70 doların üzerine taşındığına dikkat çeken analistler, Brent petrolün yılın ilk iki ayında yaklaşık yüzde 20 değer kazandığını vurguluyor. Şimdi ise temel sorunun, mevcut fiyat seviyelerinin riskleri yeterince içerip içermediği olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı’nın olası bir kapanma ihtimali piyasalar açısından en kritik başlık olarak öne çıkıyor. Analistlere göre uzun süreli bir kesinti senaryosu, petrol fiyatlarında daha sert ve kalıcı artışları beraberinde getirebilir. Çatışmaların süresi ve boğazdaki gelişmeler netleştikçe, fiyatların da daha istikrarlı bir seviyeye oturması bekleniyor.

Analistlere göre, Trump yönetiminin yüksek petrol fiyatlarını istememesi piyasalarda önemli bir faktör olarak görülüyor, geçmişte Haziran 2025’te İran ile yaşanan olaylar ve Venezuela’da Maduro’nun yakalanması gibi askeri hamlelerin etkisi kısa süreli olmuş ve fiyatlarda ani yükselişler kalıcı olmamıştı. Bu yüzden piyasa uzmanları, Trump benzer bir strateji izlerse petrol fiyatlarındaki artışın da çabucak geri dönebileceğini öne sürüyorlar.

Piyasalar için felaket senaryosuna da değinen analistler; “ABD ve İsrail'in İran ile aylarca sürebilecek uzun süren bir savaşa girmesi ve Hürmüz Boğazı'nın da kalıcı bir şekilde kapanması en kötü senaryo olur. Hürmüz Boğazı'nın tam kapanması, petrol fiyatlarının da varil başına 100 dolar ve üzerine çıkmasına sebep olabilir. Kritik bir seçim yılında Başkan Trump bunu tercih etmeyebilir” diyor.

AKARYAKITA ZAM GELEBİLİR!

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki ilk tepkilerin ardından, 75 dolar üzerinde bir konumlanma halinde akaryakıt fiyatlarına da zam gelebileceği uyarısında bulunuyor.

Geçen hafta da hem benzin hem de motorine gelen son zamların ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 58,28 TL ve motorinin litresi de 60,33 TL’ye yükselmişti.