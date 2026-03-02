Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü, kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği kadın otomobil sürücüsünü uyarmak amacıyla trafik ışıklarında durunca yanına yaklaştı. Bu sırada otomobildeki kadın sürücü, motosiklet sürücüsüne camdan yumruk attı ve aracından inerek tepki gösterdi. Motosiklet sürücüsü ise sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar birbirinden ayrıldı. Olay anı, başka bir otomobilde bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.