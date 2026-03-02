Etkinlik, geleneksel Hacivat ve Karagöz gösterisiyle start aldı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği oyun, Ramazan Sokağı’na renkli ve eğlenceli anlar kattı. Miniklerin kahkahaları alanı sararken, aileler de bu keyifli atmosfere eşlik etti.

Gösterinin ardından Bursa Muşlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen "Muşlular Gecesi" başladı. Muşlu hemşehrilerin bir araya geldiği gecede, sahne alan sanatçıların seslendirdiği eserler eşliğinde katılımcılar doyasıya eğlendi. Türk Halk Müziği'nin sevilen eserleri ve Muş yöresine ait türküler meydanda yankılanırken, memleket ezgileri geceye damgasını vurdu.

Aileler ve gençlerin yoğun katılım sağladığı gecede, Muşlu vatandaşların birlik ve beraberliği dikkat çekti. Nilüfer Ramazan Sokağı ise farklı kültürleri bir araya getiren etkinlikleri ve sevilen sanatçıların konserleriyle Ramazan ayı boyunca vatandaşları buluşturmayı sürdürecek.