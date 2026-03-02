Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi, 2025 yılının tamamında yüzde 3,6 oranında büyüme gösterdi. Yılın son çeyreğinde ise ekonomi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 oranında artış kaydetti. Kişi başına düşen milli gelir 18 bin 40 dolara yükseldi.

Kurumun üretim yöntemiyle hesapladığı zincirlenmiş hacim endeksi sonuçlarına göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2025’te yıllık bazda yüzde 3,6 arttı. Cari fiyatlarla hesaplanan GSYH ise yüzde 41,3’lük yükselişle 63 trilyon 20 milyar 906 milyon TL seviyesine ulaştı.

Kişi başına düşen GSYH cari fiyatlarla 712 bin 200 TL olarak belirlenirken, dolar cinsinden karşılığı 18 bin 40 dolar oldu.

Sektörel dağılıma bakıldığında, 2025 yılında en yüksek büyüme performansı yüzde 10,8 ile inşaat sektöründe gerçekleşti. Bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8 oranında artarken, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar kalemi yüzde 6,9 büyüdü. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri sektöründe ise büyüme oranı yüzde 4,6 olarak kaydedildi.

Sanayi yüzde 2,9, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,8 artış kaydederken, tarım sektörü yüzde 8,8 daraldı.

2025’in dördüncü çeyreğinde GSYH yıllık bazda yüzde 3,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ekonomi bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüdü.

Dördüncü çeyrekte cari fiyatlarla GSYH yüzde 41,4 artarak 18 trilyon 467 milyar 295 milyon TL oldu. Aynı dönemde dolar bazında GSYH 438,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2025 genelinde hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 4,1 artarken, GSYH içindeki payı yüzde 54,4 oldu. Dördüncü çeyrekte tüketim artışı yüzde 5,2’ye ulaştı.

Gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 5,4 artış gösterdi. Buna karşın mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,3 azalırken, ithalat yüzde 4,9 arttı.

İşgücü ödemeleri 2025 yılında yüzde 40,4 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 44,2 yükseldi. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içindeki payı yüzde 36,9’a gerilerken, net işletme artığının payı yüzde 44,1’e çıktı.