Bursa’da kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini için yatırımlarına devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesindeki Akçalar Mahallesi’nde önemli bir eksikliği daha gideriyor.

Yüksek katlarda yaşanan su basıncı sorununu ortadan kaldırmak amacıyla harekete geçen BUSKİ Genel Müdürlüğü, mevcut 100 metreküplük eski deponun yerine 1.000 metreküp kapasiteli modern bir su deposu kazandırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de inşaat alanını gezerek BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu ve BUSKİ yetkililerinden bilgi aldı.

"Akçalar'ın su sorununu bitiriyoruz"

Akçalar Mahallesi'ndeki binaların üst katlarında yıllardır su basıncı sorunu yaşandığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, bu konuda yoğun şikayet ve talep aldıklarını hatırlattı. BUSKİ aracılığıyla hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "100 metreküplük depo yerine vatandaşların sorununu çözecek olan 1000 metreküplük yeni depoyu inşa ediyoruz. Yeni su deposuyla birlikte Akçalar'da artık en üst katlara dahi rahatlıkla su çıkacak. Mayıs ortalarına doğru tesisimiz tamamlanacak. Akçalar'ın su sorununu tamamen bitirmiş olacağız. Büyüyen Bursamızın altyapısını bugünden güçlendiriyor, yarının ihtiyaçlarını planlı bir şekilde karşılıyoruz" dedi.