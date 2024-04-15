İstanbul’da M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattında sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle yolcular tünelde yürümek zorunda kaldı. Metro durağında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar mağdur oldu.

M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattında sabah saatlerinde teknik bir arıza yaşandı. Metro arızası nedeniyle yolcular tünelde kaldı. Bazı yolcular tünelde yürümek zorunda kaldı. Seferler Kayaşehir yönüne gecikmeli olarak yapıldı. Metro durağında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar mağdur oldu. Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir yönünde gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.