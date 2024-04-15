Başlattığı Trendyol Sanat projesi ile Türkiye’de e-ticaret platformunda sanata ve sanatçılara özel alan açan Trendyol, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde herkesi bağımsız sanatçıları yakından tanımaya ve eserlerini incelemeye davet ediyor.

Teknolojik yetkinliğini tüm ekosisteminde pozitif etki oluşturmak üzere kullanan Trendyol, dijital sanat platformu Trendyol Sanat sayesinde çağdaş sanatı her an herkes için ulaşılabilir kılıyor. E-ticaret platformu, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü bağımsız sanatçıların yeteneklerine, üreticiliklerine ve eserlerine dikkat çekerek kutluyor.

Genç yeteneklere dijital erişim fırsatı

Yapılan açıklamaya göre, kuruluşundan bu yana “dijital uçurumun hayatın her alanında kapatılması” hedefini benimseyen Trendyol’un 2021 yılında Türkiye’de bir ilk olarak başlattığı Trendyol Sanat, dijital dünyada sanata ve genç sanatçılara alan açma misyonunu üstleniyor. Böylelikle güzel sanatlar fakültelerinden mezun olan binlerce öğrenci ve sanat dünyasına yeni adım atan genç yetenekler kendilerini ifade etme fırsatı buluyor. Sanatçılar için eserlerini sergileyebilecekleri yeni bir alan oluşturan e-ticaret platformu, sanatseverlerin de yeni sanatçıları keşfedilebilmelerine, eserleri yakından inceleyebilmelerine imkan tanıyor. Platform, böylelikle genç sanatçılar başta olmak üzere tüm sanatçılarla Türkiye’nin farklı illerinde sanata ulaşmakta zorlanan sanatseverler arasında dijital köprüler kuruyor.

Sanatseverlerin ilgi haritası

Trendyol Sanat’a gösterilen ilgi, öngörülebileceği gibi İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde yoğunlaşıyor. Ancak, sanata kolay erişimin keyfini çıkaranlar bu illerle sınırlı değil. Antalya’dan Muğla’ya, Siirt’ten Giresun’a kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki sanatseverler, platformun zengin koleksiyonundan çeşitli disiplinlerde eserler satın alarak ev ve iş yerlerini sanatsal dokunuşlarla süslüyorlar. Ocak 2024’ten bu yana Trendyol Sanat’ta en çok tercih edilen kategori dijital baskı olurken, geçtiğimiz yılın favorisi olan resim kategorisi de popülerliğini koruyarak ikinci sırayı alıyor. Fotoğraf, baskı, gravür, geleneksel Türk sanatları ve heykel gibi diğer kategoriler de sanatseverlerin ilgisini çeken disiplinler arasında yer alıyor. Toplam 18 farklı ilde yaşamlarını sürdüren genç sanatçılar, Trendyol Sanat aracılığıyla kendi bölgelerinin sınırlarını aşarak e-ticaret platformunun geniş kullanıcı kitlesine ulaşma olanağı buluyorlar.

Parmakların ucundaki sanat

150’den fazla sanatçının 1000’e yakın eserine ev sahipliği yapan Trendyol Sanat’a, Trendyol mobil uygulamasından ve internet sitesinden ulaşılabiliyor. Sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik gibi pek çok disiplinde ürettikleri özgün ve üretici eserler, bu platformda sanatseverlerle buluşuyor.