İstanbul’da dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2’nci gününde devam ediyor. Vatandaşlar yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterirken, festival kapsamında gerçekleştirilen hava gösterileri nefes kesti.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST heyecanı devam ediyor. 13’üncüsü düzenlenen festivalde yerli ve milli ürünler ziyaretçilerle buluşurken, hava gösterileri ise nefes kesti. Paramotor gösterisi, Emniyet Genel Müdürlüğü T70 helikopteriyle gösteri uçuşu ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Atak helikopterleri de nefes kesen bir gösteriye imza attı. Festival alanını dolduran 7’den 70’e her yaştan vatanda uçuş gösterilerini izleyerek, yerli ve milli ürünleri yakından inceledi.

74 yaşındaki Ümit Öge, "Ben 74 yaşındayım. Kuşadası’ndan geliyoruz. Torunum burada sunum yapıyor. Tabii genç nesillerin böyle yetişmesi bizi gururlandırıyor. Çünkü biz bundan 65-70 sene evvel durumları da bilen insanlarız. Nereden nereye. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi nereden nereye gelmiş olması kesinlikle kayda alınacak bir şey. Mutluyuz. Gençler bunu bilemez. Gençler bu ortama doğdular. Ayakkabı alamazdık. Bu ülke bu hale geldiyse bu gençler sayesinde" şeklinde konuştu.

67 yaşındaki Firuzan Öge ise, "O kadar duyguluyum ki ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Devletimiz, milletimiz sağ olsun. Ben 67 yaşındayım. Torunum buraya yarışmaya geldi. Biz de ona destek olmak için geldik" dedi.

16 yaşındaki Enes Malik Deniz de, "Ziyadesiyle mutluyuz. Bizden böyle bir ürünün çıkması, insansız hava araçlarının ülkemizde üretilmesi o kadar güzel bir şey. Çok heyecanlıyız. Selçuk Bayraktar’a da buradan sevgi ve saygılar. Başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.