Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Babadağ ilçesinde Mollaahmet ile Göveçlik mahallelerini birbirine bağlayan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.DENİZLİ(İGFA) - Babadağlı vatandaşlar Başkan Çavuşoğlu’nu büyük bir sevgi gösterisiyle karşıladı. Ziyarete Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral da eşlik ederken, yöre halkı geleneksel misafirperverliğini keşkek ikramıyla taçlandırdı.

BÜYÜKŞEHİRİN YOL ÇALIŞMALARI HIZ KESMİYOR

Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 8 kilometrelik Mollaahmet–Göveçlik güzergâhı baştan sona sathi kaplama ile yenileniyor. Dar olan yol kesimleri genişletilirken, düşey ve yatay eğimler de düzeltiliyor. Yol genişliği 6 metreden 8 metreye çıkarılırken, virajlar da yumuşatıldı.

Böylece hem sürüş güvenliği hem de yol konforu önemli ölçüde artırıldı. Yolun tamamlanmasıyla birlikte araç trafiğinin daha rahat ve akıcı hale geleceği vurgulanırken, bölgedeki ulaşım standardının da önemli ölçüde yükseltileceği belirtildi.

GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM

Babadağlı vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Başkan Çavuşoğlu, bölgenin genel sorunları hakkında istek ve önerileri aldı.

Başkan Çavuşoğlu, vatandaşların sıcak ilgisine teşekkür ederek “Bu güzergâhın tamamlanmasıyla birlikte ilçemizin ulaşım ağı güçlenecek, hemşehrilerimiz daha güvenli ve konforlu bir yolculuk yapma imkanına kavuşacak. Babadağ’ın gelişimi ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışmaya, tüm ilçelerimize eşit hizmet götürmeye devam ediyoruz” dedi.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU BABADAĞ’DA COŞKUYLA KARŞILANDI

Babadağlıların sevgi dolu karşılamasıyla moral depolayan Başkan Çavuşoğlu, “Hemşehrilerimizin memnuniyetini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Denizli’nin her noktasında vatandaşlarımız için en iyisini yapmaya kararlıyız. Bu şehrin kaynaklarını, bu şehrin insanları için kullanmaya devam edeceğiz” diyerek çalışmaları en kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.