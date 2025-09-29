İstanbul’da gece saatlerinde etkisini gösteren ve sabah saatlerinde de devam eden yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk yüzde 81 olarak ölçüldü. Yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yaşanan yoğunluk Yenibosna E-5 mevkiinden ve Çağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinden görüntülendi. Öte yandan, Yenibosna E-5 mevkiinde meydana gelen trafik yoğunluğu havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA