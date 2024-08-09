İstanbul'da herkese şaşkına çeviren görüntüler kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un ortasında bulunan bir zincir markete fareler bastı farenin cirit attığı raflar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Türkiye'nin önemli zincir marketlerinden ve yüzlerce şubesi olan zincir marketlerinden birinde onlarca fare görenlere şaşkına uğrattı.

Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan dev market zincirinin bir şubesinde fareler cirit attı.

Çok sayıda kişinin alışveriş yaptığı bir zincir markette kaydedilen görüntüler herkesi şoke etti.

İstanbul'da bir markette bisküvi reyonunda görülen farelerin, raflarda bulunan ürünleri indirerek yemek için götürdükleri görüldü.

Görüntülerde, farelerin adeta marketin içinde cirit attığı görüldü. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Alışveriş yapmak için markete giren vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti.