İstanbul'da Ramazan ayı öncesinde bir araya gelen davulcular, bazı mahalle muhtarlarının kendilerinden para talep ettiğini iddia ederek Şirinevler Meydanı'nda sessiz eylem yaptı.

Ramazan ayında sahura kaldırmak için gece boyunca çalınan ve sabahın ilk ışıklarına kadar mahalle aralarında dolaşan ramazan davulcuları, Şirinevler Meydanı'nda toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi. İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen davulcular, davullarıyla alanda hazır bulunurken yapılan sessiz eylem ilginç görüntüler oluşturdu. Polis ekipleri meydanda geniş güvenlik önlemi aldı.

Bir ay boyunca gece geç saatlerde mesaiye başlayan, mani söyleyerek vatandaşları sahura kaldıran ramazan davulcuları, yaşadıkları sorunları kamuoyuyla paylaştı. 'Ramazan geldi hoş geldi - Sofralara nur geldi' ve 'Uyanın ey ahali - Bereketli olsun sahur vakti' gibi manilerle vatandaşları uyandıran davulcular, geçimlerini büyük ölçüde yılda bir ay yaptıkları bu işten sağladıklarını ifade etti.

Grup adına yapılan açıklamada, Ramazan ayında görev alabilmek için bazı mahalle muhtarlarının kendilerinden ücret talep ettiği öne sürüldü. Açıklamada, iddiaların araştırılması ve söz konusu uygulamaya son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Doğuş Partisi Genel başkanı Mahmut Karalar ise yaptığı konuşmada, ramazan davulcularının büyük bölümünün dar gelirli vatandaşlardan oluştuğunu belirterek, 'Bu insanların kimse haklarını koruyamadı. Bu nedenle Doğuş Partisi'ni kurduk. Ramazan davulcuları gerçekten gariban insanlar. Yılda bir defa Ramazan'da çalışıyorlar. 150 bin TL, 200 bin TL para isteyen muhtarlar var. Bu insanlar ne kazanıyor ki bu paraları versin?' ifadelerini kullandı.

Davulcular, yetkililere çağrıda bulunarak iddiaların incelenmesini ve mağduriyet yaşadıklarını öne sürdükleri uygulamalara son verilmesini istedi.