İstanbul'u bekleyen büyük deprem hakkında her fırsatta gerek yetkilileri gerekse vatandaşları uyaran Prof. Dr. Naci Görür'ün son açıklamalarına göre mega kentin Avrupa Yakası'nda durum tedirgin edici. CNN Türk'te Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Görür, deprem açısından çok daha riskli bulduğu Avrupa Yakası'nda diğer ilçelere göre daha ciddi etkilenecek yerleri açıkladı.

İstanbul'da o yakaya dikkat! "depremde daha ciddi etkilenecekler"

Görür'ün durumun vahametini ortaya koyan açıklamaları şöyle:

“Bu depremin olma periyodu hakkında yapılan ciddi araştırmalar var. Bunlardan biri de ABD’li bir araştırıcının yapmış olduğu çalışma. Bu uluslararası dergilerde yayınlandı. Onun söylemine göre 99 depremlerinden sonra Marmara’da 7’den büyük bir depremin olma olasılığı %64 denildi. Birkaç ay önce bu çalışmanın revizyonu yapıldı ve deprem bekleme olasılığımızı %47 olarak ifade edildiğini gördük.

"Yazı tura atsan bile şans yüzde 50"

Şimdi bu gerçekten çok büyük bir olasılık. Yazı tura bile atsanız %50 şansla atıyorsunuz. %47 gerçekten büyük bir rakam. Bu da gösteriyor ki deprem konusunda öyle bizi rahat tutacak, sakinleştirecek zaman itibarıyla bir durum yok. Her an İstanbul’da bir deprem olabilir.

İki yakayı karşılaştırdı: çok daha riskli

İstanbul’da yapılan deprem harita çalışmaları var. Şöyle bir genelleme yapılabilir: İstanbul’un Avrupa yakası, Asya yakasına göre deprem açısından çok daha riskli. Bunun başlıca nedeni Avrupa yakasındaki zeminin özellikleri. Hem buradaki zemin çürük hem de bu zemin deprem dalgaları girdiği zaman, zeminin dinamik davranışları daha tahripkar, daha yıkıcı.

"En dayanıklı, çok iyi yapılmış binaları bile yıkar"

Depremin şiddeti de görece olarak Avrupa yakasında daha fazla, Asya yakasında nispeten daha az. Özellikle Avrupa yakasında kıyı kesimleri, kıyıdan ilk 10 metre içeriye girecek şeklinde olacak bant bölümünde depremin şiddeti 9’u buluyor. Bu da büyük bir şiddet. Yani en dayanıklı, çok iyi yapılmış binaların bile tahrip olacağı bir deprem şiddeti.

İstanbul'da deprem riskini ilçe ilçe açıkladı

O yüzden özellikle Avrupa yakasında yer alan bölgeler, yani Zeytinburnu’ndan Haliç’ten tutun Silivri bölgesine kadar olan alan (Büyükçekmece, Küçükçekmece çevreleri ve onun denize yakın olan bölgeleri) buralar gerçekten depremde görece daha ciddi etkilenecek yerler.”