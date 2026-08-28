

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Metro Holding Kayserispor ile karşılaşacak olan Bursaspor'a yönelik destek adımlarını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulübün kentin en önemli markası olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediyesi, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak kritik maç için taraftara iki önemli kolaylık sağladı. Zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmak istemeyen Bursaspor taraftarları için Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs organizasyonu düzenlenecek. Yeşil-beyazlı futbolseverler, belediyenin sağladığı ulaşım desteğiyle Kayseri'ye gidebilecek. Kayseri'ye gidemeyen taraftarlar ise maç heyecanını açık havada birlikte yaşayacak. Karşılaşma, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Göl Kenarı'na kurulacak dev ekrandan canlı olarak yayınlanacak.



"Hemşehrilerimizi maç heyecanına davet ediyorum"

Bursaspor'un her zaman yanında olduklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizin en güçlü markalarından biri olan Bursaspor'umuzu her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Şampiyon Bursaspor'umuza Kayseri deplasmanında başarılar diliyorum. Maça gidemeyen tüm hemşehrilerimizi Kültürpark'ta bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum."

Kaynak: İHA