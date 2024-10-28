İstanbul'da İBB Enstitü, İstanbul İSMEK ve İBB Bölgesel İstihdam Ofisi iş birliğiyle kadınlar için hayata geçirilen eğitim programında 40 saatlik süren eğitimle kadınların da otomotiv sektöründe istihdama katılmalarını hedeflendi.İSTANBUL (İGFA) - RS Otomotiv Grubu İnsan Kaynakları Birimi ve RS Boyasız Onarım’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi ve İBB Enstitü İstanbul İSMEK destekleriyle hayata geçirdiği “Kadın Ustalar Yetişiyor” programına başvurular yoğun ilgi gördü.

40 saatlik programda kadın adaylar teorik eğitimin ardından yüz yüze uygulamalı eğitim gördükten sonra sertifikalarına kavuştu.

İş hayatında fırsat eşitliği için programı açtıklarını kaydeden RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, otomotiv sektöründe kadınların da meslek edinerek istihdama katılmalarını amaçlayarak bu programı açtıklarını belirterek, "Kadın iş gücünü artırarak ve teşvik ederek satış sonrası hizmetlerde her geçen yıl büyük bir problem haline gelen istihdam sıkıntısını da önlemeye katkı sağlamak istiyoruz. Edindikleri yeni meslekle kadınlarımız da yüksek gelir elde etme fırsatı elde edebilecekler. Sürece destek veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

