İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100’ncü yılı, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törenle kutlandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul, 4 yıl 10 ay 23 gün süren düşman işgalinin ardından, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle İstanbul’a giren Türk ordusu tarafından 6 Ekim 1923’te kurtarıldı. İstanbul’un Kurtuluşu’nun 100. yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende sırasıyla; Gül, Sivri ve İmamoğlu, kurumları adına Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından önce İmamoğlu, sonra Gül, Anıt Özel Defteri’ne yazdıkları mesajları okudu.

Başkan İmamoğlu, Anıt Özel Defteri’ne yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

“Bundan tam 100 yıl önce, 6 Ekim 1923'te, İstanbul, tam 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgalden kurtuldu. Aziz Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirası İstanbul'u geri aldı. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milletimizin gözbebeği İstanbul'umuzun işgalden kurtulması için özveriyle mücadele eden kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. 100. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti için, geçmişten bugüne kadar vatan aşkıyla faydalı işler üretmiş herkese şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşları olarak, Cumhuriyet değerlerinin ışığında kentimizi ve ülkemizi çağdaş bir geleceğe taşımak için çalışmaktan asla yorulmayacağız. Milletimizin iradesini, demokrasimizi, bağımsızlığımızı, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar koruyacağız. Güzel İstanbul'umuza da Cumhuriyetin bize kazandırdıklarına da her zaman sahip çıkacağız. İki kıtanın buluştuğu noktada, farklı medeniyetlere başkentlik yapmış İstanbul'a hizmet etmek büyük bir onurdur. Bu onuru paylaştığım mesai arkadaşlarımla birlikte atalarımızdan miras, çocuklarımızdan eman et aldığımız İstanbul için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yılı kutlu olsun.”

Öte yandan törenin ve açıklamanın ardından alanı dolduran öğrencilerin ilgi odağı olan Başkan İmamoğlu, öğrencilerle ve vatandaşlardan gelen fotoğraf çektirme isteklerini yerine getirdi.